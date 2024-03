Formel 1: Verstappen droht Red Bull mit Wechsel, falls Mentor Marko gehen muss

Verstappen ergreift klar für Marko Partei

Ohne Marko steht trotz Verstappens Langzeitvertrag bis 2028 auch seine Zukunft im Team zur Disposition, dies ist nun eindeutig. Verstappen legte sogar noch einen drauf: „Es ist wichtig, dass wir die Schlüsselpersonen zusammenhalten. Denn wenn so eine wichtige Säule wegfällt, ist das für meine Situation nicht gut. Für mich ist klar, dass Helmut bleiben muss. Er hat dieses Team gemeinsam mit Dietrich (Mateschitz; d. Red.) vom ersten Tag an aufgebaut. Und er war immer loyal dem Team gegenüber, um sicherzustellen, dass alle ihre Positionen behalten konnten.“

Druck auf Red Bull machen offenbar auch Superdesigner Adrian Newey und seine rechte hand Pierre Waché: In Italien tauchten am Abend Gerüchte auf, dass beide abwanderungswillig seien, wenn Horner bleibt. Auch Motorhersteller Honda will laut Marko „eine klare Aussage, was wirklich passiert ist“.