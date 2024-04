Formel 1: Nächster Hammer? Mercedes plant Großes mit Verstappen

Mercedes-Teamchef und Anteilseigner Toto Wolff hat sein Lächeln wiedergefunden. Grund: Er hat ein Licht am Ende des Tunnels entdeckt, das ihn und sein Team aus der aktuellen Krise führen soll.

Ungewöhnlich offen für einen Entscheidungsträger macht er keinen Hehl daraus, wen er schon kommendes Jahr als Ersatz für den zu Ferrari wechselnden Lewis Hamilton haben will: Verstappen. Wolff glasklar: „Wir haben einen freien Platz, den einzigen der Top-Teams – außer Max entscheidet, dass er geht. Dann ist unser Platz nicht mehr frei.“

Verstappen? „Ich warte auf ihn“

Feststeht: Der rote Teppich in Richtung des amtierenden Weltmeisters ist ausgerollt. „Ich warte auf ihn“, gibt der Wiener sogar zu und ergänzt: „Vor ein paar Monaten hätte ich nie erwartet, dass ich das sagen könnte.“

Dabei bohrt Wolff tief in der Red-Bull-Wunde, die immer noch offen ist. Denn er weiß, dass Verstappen und seine Familie der Mitarbeiterin glauben, die Red Bull-Teamchef Christian Horner Machtmissbrauch vorwirft – eine weitere Zusammenarbeit mit dem Engländer und seinen thailändischen Helfern aus der Red Bull-Familie ergibt für sie deshalb keinen Sinn mehr.

Mercedes-Boss Wolff macht cleveres Angebot

„Jetzt sitzt er im besten Auto und hat eine sehr gute Beziehung zu Red Bull. Es ist nur so, dass das gesamte Arbeitsumfeld im Moment vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte. Zu gegebener Zeit werden Max, Jos (Vater von Max Verstappen; Anm. d. Red.) und Raymond Vermeulen (Verstappens Manager; Anm. d. Red.) entscheiden müssen, was für sie Priorität hat – das Auto, die Ergebnisse oder bestimmte Werte innerhalb des Teams, die respektiert oder nicht respektiert werden können und die sie für wichtig halten.“