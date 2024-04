Formel 1: Red Bull mit klarer Ansage: "Vettel? Das ist keine Option"

In den letzten Tagen häuften sich die Berichte über ein Formel-1-Comeback von Sebastian Vettel . Der viermalige Weltmeister hätte wohl wieder Lust auf die Königsklasse des Motorsports und brachte sich mit einigen Aussagen auch bei Topteams ins Gespräch. Immerhin sorgt der Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari dafür, dass es Bewegungen in der Top Drei geben wird. Von einem Team gibt es jetzt aber eine Abfuhr.

„Was? Vettel soll zu uns? Nein, das ist keine Option“, sagte Helmut Marko am Mikrofon von oe24. Das Traumszenario, in dem Vettel zu dem Team zurückkehrt, bei dem er zwischen 2010 und 2013 seine vier WM-Titel gewann, ist also gestrichen.