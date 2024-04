Formel 1: So offensiv baggert Wolff an Verstappen

Max Verstappen grinste schelmisch. „Ich bekomme in letzter Zeit aber ziemlich viele Komplimente von Toto“, sagte der Sieger des Großen Preises von Japan während der anschließenden Pressekonferenz. Was er meint: ein Lob des Mercedes-Teamchefs Toto Wolff nach Verstappens Durchmarsch in Suzuka.