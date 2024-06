Formel 1: Das private Drama einer Ikone

Seine Ehrlichkeit ist beeindruckend. Ungewöhnlich. Vor allem ist sie entwaffnend. Aber so ist Jackie Stewart immer gewesen.

„Ich wäre ein beliebterer Weltmeister gewesen, hätte ich immer gesagt, was die Leute hören wollen. Ich wäre dann vielleicht tot, aber mit Sicherheit beliebter“, sagte Jackie Stewart einmal. Seit 2001 „Sir“ Jackie Stewart. Denn der Schotte, der heute 85 Jahre alt wird, war nicht nur einer der besten Rennfahrer der 60er und 70er Jahre. Er war auch ein unbequemer Kämpfer und Vorreiter für mehr Sicherheit in der Formel 1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Ich habe Morddrohungen dafür bekommen, aber es war meine größte Leistung“, blickte Stewart vor einigen Jahren im Interview mit The Times auf sein bewegtes Leben zurück - das seit einigen Jahren von einem persönlichen Schicksalsschlag geprägt ist.

Jackie Stewart: Der Tod fuhr immer mit

Stewart wurde in einer Zeit der Königsklasse groß, in denen das Sterben in den Autos noch zum Alltag gehörte.