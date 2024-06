Formel 1: Frust, Tristesse, Ratlosigkeit! Ein Albtraum in Rot

Eine Performance, die Ratlosigkeit zurücklässt. Nur zwei Wochen, nachdem Ferrari beim Großen Preis von Monaco die Plätze eins und drei belegt hatte, herrscht Tristesse in Maranello. Denn die Scuderia fuhr in Kanada nur hinterher.

Schon in der Quali hatte sich das Debakel abgezeichnet: Charles Leclerc und Carlos Sainz verpassten beide Q3 und mussten sich mit den Startplätzen elf und zwölf zufriedengeben. Dabei bremsten sich die Italiener selbst aus, verzockten sich bei der Reifenwahl .

Wer an eine spektakuläre Aufholjagd auf der abtrocknenden Strecke von Montreal geglaubt hatte, wurde enttäuscht. Stattdessen wurde das Rennen zu einem Albtraum für die Roten. Leclerc kämpfte vom Start weg mit Motorproblemen und stellte seinen Boliden schließlich in der 43. Runde in der Box ab.