Formel-1-Star bietet sich Nagelsmann an: "Jederzeit startklar"

von SPORT1 22.06.2024 • 08:21 Uhr Nico Hülkenberg tritt am Sonntag beim Großen Preis von Spanien an, ist aber gleichzeitig im EM-Fieber. Neben einem neuen Helm schickt er auch eine Nachricht an Julian Nagelsmann.

Während in Deutschland die große EM-Party gefeiert wird, reist die Formel-1-Welt an diesem Wochenende nach Spanien. Der deutsche Fahrer Nico Hülkenberg ist allerdings gleichzeitig im EM-Fieber und hat sich dafür nun etwas einfallen lassen - inklusive Angebot an Julian Nagelsmann.

Seinen normalerweise in grün-weiß gefärbten Helm tauscht er erst einmal ein. Nachdem er im ersten freien Training am Freitag noch seinen Platz für Nachwuchsfahrer Oliver Bearman geräumt hatte, trug er bereits im zweiten Teil einen weißen Helm, an dem sich sowohl am unteren Rand, als auch obendrauf ein schwarz-rot-goldener Farbverlauf langzieht. Auch seine Fahrernummer (27) und der Name wurden neu designt, sie sind im gleichen Stil wie auf den DFB-Trikots.

„Eigentlich gibts ja nur 26 Nummern, bin deshalb als 27. Mann natürlich jederzeit startklar falls noch Bedarf besteht“, schreibt er augenzwinkernd und markiert dahinter noch den X-Account des Bundestrainers.

Besonderer Hülkenberg-Helm wohl nicht nur in Spanien

Zudem schreibt der 36-Jährige: „Aus aktuellem Anlass von heute an erstmal in den Farben des DFB-Teams unterwegs.“ Der Satz lässt darauf deuten, dass er das veränderte Design nicht nur in Spanien tragen wird. Bis zum EM-Finale am 14. Juli wird die Formel 1 auch noch in Österreich und in Großbritannien fahren.

„Lasst es weiterhin krachen. Daumen sind aus Barcelona gedrückt“, feuert Hülkenberg die Mannschaft an.