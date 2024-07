Ferrari-Star am Boden: "Schlimmer als ein Albtraum"

Ferrari-Pilot Charles Leclerc landet beim Formel-1-Rennen in Silverstone außerhalb der Punkte. Nach dem Rennen gewährt der Monegasse einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Ferrari verzockt sich mit Strategie

„Ich fühle mich nicht gut“

„Es hat in Kurve 15 stark geregnet. Mir wurde gesagt, dass es in dieser Runde sehr stark regnen würde, also hielt ich an, um zu versuchen, es zu antizipieren“, berichtete Leclerc. Er fügte Schulter zuckend hinzu: „Der Regen kam acht oder neun Runden später. Das war natürlich das Ende unseres Rennens.“ Im Anschluss gab er noch einen tiefen Blick in seine Gefühlswelt: „Ich fühle mich nicht gut. Es ist zu viel, es sind zu viele Rennen.“