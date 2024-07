Formel 1: Ex-Weltmeister fordert Perez-Rauswurf

Bei Sergio Pérez läuft es aktuell nicht - an den vergangenen sechs Renn-Wochenenden holte der Red-Bull-Pilot gerade einmal 15 Punkte. Zum Vergleich: Sein Teampartner Max Verstappe holte in der Zeit 119 Punkte, Nico Hülkenberg sammelte allein in den vergangenen zwei Rennen im Haas 16 Punkte. Trotzdem erhielt er erst vor kurzem einen neuen Vertrag vom amtierenden Weltmeister-Rennstall. Nun fordert aber Ex-Weltmeister Jenson Button, dass Red Bull den Mexikaner eventuell bald rauswerfen muss.

„Sie sind auf dem absteigenden Ast. Pérez muss zumindest ein paar Punkte holen, auch wenn er nicht direkt hinter Max landet“, meint Button. Stattdessen holte der 34-Jährige in Silverstone zum dritten Mal in fünf Rennen keine Punkte. Schuld daran, war sein katastrophales Qualifying, in dem er sein Auto im Kies festsetzte. Im Rennen war er dann nicht schnell genug, auch eine riskante Strategie brachte ihn nicht in die Punkte.