Formel 1 im Free-TV! Das Qualifying von Ungarn LIVE im TV, Stream und Ticker

Am Samstag steht das Qualifying zum Großen Preis von Ungarn an. Holt sich Lewis Hamilton wie im Vorjahr die Pole?

Am Samstag steht das Qualifying zum Großen Preis von Ungarn an. Holt sich Lewis Hamilton wie im Vorjahr die Pole?

Vorhang auf für den Großen Preis von Ungarn. Am Wochenende findet auf dem Hungaroring das 13. Rennen der aktuellen Formel-1-Saison statt. Und es verspricht Spannung. Am Samstag steht zunächst das Qualifying an, das wie das Rennen auch im Free-TV zu sehen ist. Neben Sky überträgt auch RTL live (ab 16 Uhr im LIVETICKER).