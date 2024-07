Formel 1: Mick Schumachers Bewerbungsfahrt wird zum Mysterium

Gelingt Mick Schumacher ein Comeback in der Formel 1 ? Vor dem Beginn des Rennwochenendes in Silverstone halten neue Entwicklungen das Thema spannend.

Der Deutsche absolvierte am Mittwoch bei Alpine ein Shootout gegen Jack Doohan. Die beiden testeten in Le Castellet mit einem Alpine-F1-Renner aus dem Jahr 2022. Doch seitdem herrscht Stille rund um den Geheimtest.

Briatore will „alles“ für Carlos Sainz tun

„Das Interesse ist groß, auch wenn der Fahrer im Moment in Alpine nicht den Unterschied ausmacht“, sagt Briatore in einem Radiointerview und bestätigt auf Nachfrage, dass er den Spanier gerne verpflichten würde. „Unglaublich, dass Carlos noch frei ist, aber wir sind bereit, ihn im Team zu haben, wir werden alles tun, was wir können.“ Briatore bevorzugt also den Ferrari-Piloten, der durch den Wechsel von Lewis Hamilton seinen Job verliert. Zu vergeben hat Alpine nur noch ein Comeback, nachdem Pierre Gasly seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat.