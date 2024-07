Formel 1: "Nicht gerade die Schnellsten!" Verstappen lässt aufhorchen

Max Verstappen gibt sich vor dem Großen Preis von Belgien ungewöhnlich defensiv. „Wenn man sich unsere letzten Rennen anschaut, in denen wir nicht gerade die Schnellsten waren, würde ich nicht sagen, dass wir mit zehn Plätzen mehr eine Chance auf den Sieg haben“, sagte der Formel-1 -Weltmeister am Donnerstag.

Wie mehrere Fachmedien übereinstimmend berichten, wird Red Bull den Verbrennungsmotor in Verstappens Auto vor dem Rennen am Sonntag ( 15 Uhr im LIVETICKER ) wechseln - deswegen würde ihm eine Startversetzung drohen. Bestätigen wollte er den Wechsel aber noch nicht. „Wahrscheinlich“ werde er kommen, überrascht wäre er nicht, sagte der 26-Jährige.

Der im belgischen Hasselt geborene Niederländer steckt momentan in einer Krise - seit drei Grand Prix wartet er auf einen Sieg. Solch eine Durststrecke hatte es für ihn zuletzt 2021 gegeben. In Ungarn war er am vergangenen Wochenende sogar nur Fünfter geworden und vor allem durch Schimpftiraden am Funk aufgefallen.