Formel 1: Bedrohung für Verstappen auf einem neuen Niveau

Siege von Max Verstappen bei seinem Heimrennen schienen bis zuletzt eine Selbstverständlichkeit zu sein. Seitdem der Große Preis der Niederlande 2021 in den Rennkalender zurückgekehrt war, hatte der Weltmeister jedes Rennen an der Nordseeküste gewonnen.

Wackelt Verstappen? „Eine Revolution hat begonnen“

Norris macht Druck

Doch nicht erst seit dem Rennen in Zandvoort ist klar, dass die Zeiten, in denen Verstappen von Sieg zu Sieg geeilt ist, vorbei sind. Mit McLaren ist ein neuer ernstzunehmender Konkurrent herangereift, der Red Bull und dem Niederländer gefährlich wird.

In der WM-Wertung trennen Verstappen und Norris 70 Punkte (295 zu 225). Das ist ein komfortables Polster, aber keines, das nicht uneinholbar ist. Und in der Teamwertung sitzt McLaren Red Bull noch mehr im Nacken. 434 Punkte hat Red Bull, 404 McLaren.

Bedrohung für Red Bull auf einem neuen Niveau

Nach seinem Überholmanöver in Runde 18 baute Norris konstant seinen Vorsprung auf Verstappen aus. Am Ende erreichte er mit einem beachtlichen Vorsprung von 22,9 Sekunden das Ziel.

Red Bull: Helmut Marko schlägt Alarm

Marko sprach von einer deutlichen Überlegenheit von McLaren, „unterstrichen mit der schnellsten Runde ohne DRS noch in der allerletzten Runde, mit 1:13.8. Von so einer Zeit können wir nur träumen“, gab er zu.

„Sie waren schon in den letzten Rennen fantastisch“

Doch die jüngsten Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Der Trend bei Red Bull zeigt seit Wochen nach unten. Der letzte Sieg datiert bereits von Ende Juni, als Verstappen in Spanien triumphierte. Währenddessen fährt Teamkollege Sergio Pérez in diesem Jahr nur hinterher. Auch die Sommerpause brachte keine Wende.

Verstappens Vorsprung auf Norris schrumpft

Eine Schwäche, die Norris jedoch zu schaffen macht und Verstappen in die Karten spielen könnte, ist die Performance des Briten am Start. In Zandvoort wurde er als Pole-Setter – nicht zum ersten Mal in dieser Saison – gleich auf den ersten hundert Metern überholt. Nutznießer des verpatzten Starts war Verstappen, der die Führung zunächst halten konnte.