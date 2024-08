Formel 1: Hamilton? "Ich werde ihn vermissen"

Mercedes‘ Technischer Direktor Andrew Shovlin spricht über den bevorstehenden Abgang von Lewis Hamilton und verrät, was das Team ohne den Rekordweltmeister vermissen wird.

„Ich werde ihn als Charakter vermissen, denn mit ihm hat es immer richtig Spaß gemacht“, erklärte Shovlin in einer Medienrunde kurz vor der Sommerpause. Der Technische Direktor machte deutlich, dass Hamiltons Bedeutung für Mercedes weit über seine fahrerischen Fähigkeiten hinausgegangen sei.

„Seine Rennpace war immer extrem gut, aber was er dem Team gebracht hat, ist eine Menge Geschwindigkeit und ein gutes Gefühl dafür, was das Auto braucht“, sagte Shovlin.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Funktionär von Hamiltons Fähigkeit, die Schwächen des Wagens präzise zu erkennen. Dieses „angeborene Gefühl dafür, was das Auto und die Reifen machen“, habe den Entwicklungsprozess des Teams maßgeblich vorangetrieben, so Shovlin weiter.

Zukunft von Mercedes ohne Hamilton

„Es ist klar, dass er nach seiner sehr erfolgreichen Karriere bei Mercedes ein weiteres Kapitel in seiner Karriere aufschlagen möchte“, sagte der 50 Jahre alte Funktionär.

Angesichts des Umbruchs bei Mercedes bleibt offen, wer in Hamiltons Fußstapfen treten wird. Ein Name, der in diesem Zusammenhang häufig genannt wird, ist der des Nachwuchstalentes Andrea Kimi Antonelli.