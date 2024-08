Formel 1: Schumachers Sensations-Comeback naht

Nach dem Unfall von Logan Sargeant wackelt dessen Zukunft im Williams-Cockpit. Teamchef James Vowles denkt an einen Wechsel. Eine Option wäre Mick Schumacher.

Hintergrund: Sargeant hatte seinen Williams bei Tempo 200 auf nasser Fahrbahn verloren und ist rückwärts heftig in die Bande geknallt. Der Crash war so folgenschwer, dass das Auto Feuer fing. An einen Start im Qualifying war nicht zu denken. Der Schaden: mehrere 100.000 Euro.