Formel 1: "Es werden noch Köpfe rollen!" Krise bei Verstappen und Red Bull

Spätestens nach dem Großen Preis von Italien in Monza bestehen keine Zweifel mehr: Die goldenen Zeiten bei Red Bull sind vorbei. Weltmeister Max Verstappen erlebte beim Sieg von Ferrari-Star Charles Leclerc im Tempo-Tempel Italiens ein Desaster-Wochenende: in der Qualifikation nur Platz sieben, im Rennen am Sonntag kaum Fortschritte.

Enormer Rückstand von Verstappen auf die Spitze

Fest steht: 62 Punkte Vorsprung auf Norris wirken plötzlich nicht mehr so komfortabel, zumal Red Bull seit Monaten mit Balanceproblemen kämpft. Was einst als dominierendes Auto galt, entwickelt sich nun immer mehr zum Sorgenkind.

Verstappen-Klartext: „Auf vielen Ebenen schwach“

Schumacher: „Werden noch weitere Köpfe rollen“

Der WM-Führende Verstappen wies seine Crew bereits während des Rennens in Monza an, im Hintergrund „wach zu bleiben“.

Formel 1: Red Bull auf der Suche nach Antworten

Klar ist: Nach dem verkorksten Wochenende in Italien stehen Krisengespräche an. Der RB20, der zuletzt mit dem alten Unterboden aus Bahrain (!) am Start war, muss schneller und vor allem weniger zickig werden. Verstappen: „Es war für alle klar, was wir tun müssen - jetzt müssen wir es nur noch umsetzen.“