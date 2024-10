Blitz-Rauswurf in der Formel 1? "Hat alles keinen Sinn mehr"

Ralf Schumacher hat einen raschen Rauswurf von Formel-1-Pilot Sergio Pérez bei Red Bull prognostiziert. „Nächstes Jahr fährt der sowieso keinen Meter in dem Auto, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube noch nicht mal, dass er die Saison zu Ende fährt“, betonte der frühere Formel-1-Fahrer nach dem Großen Preis von Mexiko am Sky -Mikrofon.

Formel 1: Ferrari überholt Red Bull

Der Mexikaner liegt in der Fahrer-WM auf Platz acht und 212 Punkte hinter dem Niederländer, der die Wertung anführt. Das hat auch Folgen für die Konstrukteurswertung, in der Red Bull am vergangenen Rennwochenende von Ferrari überholt wurde und nun nur noch auf Position drei liegt.

Red Bull hatte die Wertung in den vergangenen zwei Saisons jeweils mit großem Vorsprung gewinnen können. „Vor allem finanziell ist das ein Desaster fürs Team, nicht nur für die Mechaniker. Wenn man jetzt noch was ändern will gegen Ferrari, dann muss man jetzt schnell was ändern“, erklärte Schumacher.