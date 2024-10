Der Krimi um Mick Schumachers Zukunft: Der Rivale ist schwer genervt

Mick Schumacher wartet noch immer auf eine Entscheidung, ob er bei Audi das Cockpit für 2025 bekommt. Konkurrent Valtteri Bottas zeigt sich in Austin schwer genervt über die Hängepartie.

„Wir haben keine Eile - und können uns den Luxus leisten zu warten“, sagt Formel-1- Projektleiter Mattia Binotto am Rande des Rennens in Austin zu Sky . Einen nervt das: Noch-Stammpilot Valtteri Bottas.

Audi-Zukunft unklar: Bottas ist genervt

„Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Dinge vor Austin geregelt werden“, betont der Finne: „Jetzt warte ich immer noch auf die Entscheidung. Es liegt nicht in meiner Hand. Die Bedingungen von meiner Seite stehen fest. Jetzt kann ich nur noch auf grünes Licht warten.“

Der ehemalige Mercedes-Fahrer weiß also, dass Audi am längeren Hebel sitzt, trotzdem setzt er Binotto und Co. unter Druck.