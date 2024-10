Deutscher Olympia-Held überrascht bei Formel-1-Siegerehrung

SPORT1 19.10.2024 • 08:26 Uhr Max Verstappen holt sich in Austin die Pole-Position für das Sprintrennen am Samstag. Bei der Siegerehrung stiehlt dem Niederländer ein deutscher Olympia-Held die Show.

Große Überraschung bei der Siegerehrung nach dem Sprint Shootout der Formel 1 in Austin. Max Verstappen holte sich für das Sprintrennen beim Großen Preis der USA die Pole, für Aufsehen sorgte neben dem Niederländer aber gerade der Mann, der ihm anschließend die kleine Trophäe überreichte.

Den Pokal überreichte Verstappen der deutsche Olympia-Held Leo Neugebauer. Der 24-Jährige hatte in Paris Silber im Zehnkampf gewonnen. Auf der Rennstrecke in Austin erschien er stilecht mit schwarzem Cowboy-Hut und stahl Verstappen mit seinem schillernden Auftritt ein wenig die Show.

Neugebauer selbst hat eine ganz spezielle Verbindung zur Stadt Austin, in der der Grand Prix stattfindet. Der Zehnkämpfer ging hier die vergangenen fünf Jahren auf die ansässige University of Texas und wird auf dem Gelände der Uni auch in Zukunft für seine Wettkämpfe trainieren.

Kurios! Neugebauer will Verstappen Trophäe stibitzen

Max Verstappen freute sich sichtlich darüber, dass er den Preis vom Leichtathletik-Star überreicht bekam. Beide umarmten sich herzlich und redeten nach der Übergabe des Preises lachend miteinander.

Im Anschluss an die Verleihung kam es dann noch zu einer Flachserei: Statt Verstappen den Pokal nach dem gemeinsamen Foto zu überlassen, deutete Neugebauer kurz an, den Pokal selbst mit nach Hause nehmen zu wollen. Nach einigen Sekunden gab er die Trophäe dann aber natürlich doch lachend in die Hände von Verstappen.

Der Niederländer holte in Austin erstmals nach einer langen Durststrecke wieder eine Pole-Position in der Formel 1. Zuletzt hatte Verstappen im Juni in Österreich ein Pole einfahren können. Bei den darauffolgenden sieben Rennen gelang dies dann nicht mehr.