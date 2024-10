Formel-1-Hammer! Schumacher nennt Details

Toyota kehrt durch die Hintertür zurück in die Formel 1. Doch was steckt wirklich hinter der Technik-Partnerschaft zwischen dem japanischen Hersteller und US-Team Haas? Ralf Schumacher gibt Einblicke.

Die Nachricht hatten selbst Insider der Vollgasszene kaum erwartet: Toyota kehrt nach 15 Jahren Abstinenz wieder in die automobile Königsklasse zurück – wenn auch zunächst nur durch die Hintertür.

Auf einer Pressekonferenz in Japan kündigten Toyota-Vizechef Akio Toyota und Toyota-Racing-Präsident Tomoya Takahashi eine technische Zusammenarbeit mit dem Haas-Team an. Konkret: Toyotas Motorsport- und Entwicklungsabteilung Toyota Gazoo Racing (TGR) soll mit Haas „Expertise und Wissen sowie Ressourcen teilen“.

Haas als große Überraschung der Saison

Vorteilhaft für den Nachfolger des umstrittenen Ex-Haas-Teamchefs Günther Steiner war: Das Team von Nico Hülkenberg (37) gilt als große Überraschung der Saison. Haas liegt derzeit auf einem von den Experten nicht erwarteten siebten Platz in der Konstrukteurs-Wertung .

SPORT1 erfuhr zudem: Toyota will sich die Zusammenarbeit jetzt anschauen, um im Anschluss an eine positive Bewertung womöglich sogar noch mehr zu investieren. Sogar eine Übernahme des Teams sei nicht unmöglich, heißt es aus Insiderkreisen.

Toyota hilft quasi zum Nulltarif

Zunächst aber geht es um eine Zusammenarbeit mit Toyotas Motorsportfabrik in Köln-Marsdorf – einst eines der modernsten Werke der Formel 1 . Ziel: Ab 2025 sollen diverse Teile nach einer Lernphase – immerhin ist man 15 Jahre raus aus der Top-Liga – aus Deutschland kommen. Das bringt womöglich nicht nur Leistung, sondern spart auch Geld. Denn Toyota hilft dem US-Team quasi zum Nulltarif, auch beim Design und Simulationen.

So kann Haas künftig auch auf die Prüfstände und Simulatoren in Köln zurückgreifen. Parallel soll ein Testteam für regelkonforme Privat-Probefahrten mit zwei Jahre alten Autos aufgebaut werden. Vorteil Toyota: Sie können so Ingenieure, Mechaniker und eigene Fahrer wie Ryo Hirakawa üben lassen.