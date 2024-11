Regen-Chaos in der Formel 1: Fällt die Quali komplett ins Wasser?

Heftiger Regen legt das Geschehen beim Qualifying in Sao Paulo lahm. Ein Start der Formel-1-Session rückt in weite Ferne. Ob und wann die Quali stattfindet, bleibt offen.

Heftiger Regen legt das Geschehen beim Qualifying in Sao Paulo lahm. Ein Start der Formel-1-Session rückt in weite Ferne. Ob und wann die Quali stattfindet, bleibt offen.

Bernd Mayländer, langjähriger Fahrer des Safety-Cars, äußerte sich bei Sky zur Lage: „Wir wissen alle noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Das Wetter war hier gerade schon wirklich sehr heftig.“ Im Verlauf des Tages zeigte sich, wie unberechenbar die Wetterlage in Sao Paulo sein kann. Der Regen war nicht nur extrem kräftig, sondern es bahnte sich bereits die nächste Regenfront an. „Das Window, in dem wir die Quali durchziehen könnten, ist dementsprechend sehr klein“, erklärte Mayländer.