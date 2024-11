Formel 1: Schlägt Verstappen wieder zurück? Rennwochenende in Brasilien live im TV, Stream & Ticker

Am Rennwochenende in Brasilien absolviert die Formel 1 ihr fünftes von insgesamt sechs Sprintrennen. Freitag entscheidet der Shootout darüber, wer sich die Sprint-Pole sichert.

Findet Max Verstappen in Brasilien wieder zur alten Stärke zurück? Am Freitagabend (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) findet in der Formel 1 der Sprint-Shootout statt. Dort wird die Startreihenfolge für das Sprintrennen am Samstag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) ermittelt.