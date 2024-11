Formel 1: „Wir haben nie aufgegeben“ - Aus dem Nichts zum Doppelpodium

Diesen Rennsonntag wird das Team von Alpine wohl nicht so schnell vergessen. „Ich weiß gar nicht, ob ich das im Fernsehen erzählen darf“, scherzte Teamchef Oliver Oakes nach dem Doppelpodium beim Großen Preis von Brasilien am Sky -Mikrofon, als er auf die möglichen Feierlichkeiten angesprochen wurde.

Klar ist: Nach dem zweiten und dritten Platz von Esteban Ocon und Pierre Gasly in Sao Paulo hatte das französische Formel-1 -Team allen Grund zum Feiern. „Die Fahrer haben einfach einen unglaublichen Job gemacht und die richtigen Entscheidungen getroffen“, lobte Oakes voller Begeisterung.

Doppelpodium in Brasilien: „Das ist einfach fantastisch“

„Es ist unglaublich für das ganze Team. Wir hatten eine so harte Saison, wir haben uns schwergetan, Punkte zu holen“, analysierte ein überglücklicher Gasly direkt nach dem Rennen. „Zwei Autos auf dem Podium - ich glaube nicht, dass das jemand vor dieser Saison auf seiner Bingo-Karte gehabt hätte. Das ist einfach fantastisch.“

Unruhe bei Alpine

Tatsächlich verlief die Saison für Alpine bislang schwierig. Mehrere Wechsel in der Führungsebene und die Entscheidung von Renault, seine Motorenpläne für 2026 aufzugeben, brachten zusätzlich Unruhe ins Team. Dies spiegelte sich auch in der Konstrukteurswertung wider: Vor dem Rennen in Brasilien rangierte Alpine mit nur 16 Punkten auf Platz neun.