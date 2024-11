Kurioser Nummern-Wirbel in der Formel 1

Das Tauziehen um eine spezielle Startnummer in der Formel 1 ist beendet. Andrea Kimi Antonelli und Jack Doohan ehren nun mit ihren neuen Nummern ihre Idole.

Der Mythos rund um Ayrton Sennas Startnummer 12 hat in den letzten Monaten zu einem ungewöhnlichen Konflikt in der Formel 1 geführt. Mercedes-Talent Andrea Kimi Antonelli und Alpine-Fahrer Jack Doohan beanspruchten beide die legendäre Zahl, die der Brasilianer in den 1980er-Jahren berühmt machte. Doch nach hitzigen Diskussionen fand der Streit nun ein Ende – und beide Youngster dürften zufrieden sein.