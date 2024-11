Noch mehr Teams? Formel-1-Plan stößt auf Widerstand!

Warum die Formel-1-Erweiterung auf Widerstand stößt

Wenn für dieses Problem eine Lösung gefunden werden würde, stünde man einem Einstieg offen gegenüber: „Andretti hat in Amerika und generell in der Motorsport-Welt einen großen Namen. Mit General Motors als einem der größten Automobilhersteller ist das dann doch eine Bereicherung.“

Marko weist auf logistisches Problem hin

Formel 1: Andretti schaltete US-Justiz ein

Zu dieser gehört demnach, dass der Name Andretti eine weniger prominente Rolle spielt. Michael Andretti, Sohn des einstigen Formel-1-Weltmeisters Mario Andretti, hatte sich mit seinem forschen Auftreten wenig Freunde im Fahrerlager gemacht, er wechselte nun in eine Berater-Rolle. Geldgeber Dan Towriss übernahm die Leitung des Projekts, das offiziell nun den Namen der GM-Marke Cadillac tragen soll.

Die Arbeiten an Chassis und Aerodynamik für das Reglement ab 2026 hatte Andretti in diesem Jahr ohnehin vorangetrieben. In Silverstone entstand bereits eine Fabrik, zudem wird der Toyota-Windkanal in Köln genutzt.