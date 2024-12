Formel 1: Bottas schießt hart gegen Ex-Team!

Nach seinem letzten Rennen für Sauber zieht Formel-1-Pilot Valtteri Bottas ein überraschend hartes Fazit zu seinen drei Jahren im Team. „Ich bin erleichtert, dass diese Phase meiner Karriere vorbei ist“, sagte der Finne nach einem enttäuschenden Saisonabschluss im Fahrerlager von Abu Dhabi . Zwei Kollisionen, zwei Strafen und ein Ausfall rundeten eine Saison ab, in der Bottas zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere ohne Punkte blieb.

Formel 1: Vasseuer-Abgang verändert alles

Tatsächlich hatte Bottas eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlaubt hätte, Sauber zu verlassen, wenn Vasseur das Team verlässt. Doch Vasseurs Wechsel zu Ferrari kam so spät, dass Bottas keine realistische Möglichkeit mehr hatte, sich anderweitig umzuschauen. Also blieb er auch 2023 an Bord.

Audi-Versprechen nicht erfüllt

Ungewisse Zukunft: Rückkehr zu Mercedes?

Mit dem Ende seines Vertrags bei Sauber stellt sich die Frage, wie es mit Bottas weitergeht. Der 34-Jährige hat keine Optionen auf ein Stammcockpit für 2024, hofft aber auf eine Rückkehr in die Formel 1. „Das Ziel ist es, 2026 wieder zurück in die Startaufstellung zu kommen“, sagte er. Er will in den kommenden Jahren involviert bleiben und sich als Testfahrer im Gespräch halten.