Formel 1: Gelingt McLaren bald der noch größere Coup?

Bianca Garloff 09.12.2024 • 13:45 Uhr McLaren sichert sich die Team-WM in der Formel 1. Nach einem starken Rennen von Lando Norris endet die lange Durststrecke. Für die kommende Saison zeigt sich das Team angriffslustig.

Die Ansage war klar: „Ihr habt das verdient“, funkte Lando Norris nach der Zieldurchfahrt beim Großen Preis von Abu Dhabi an sein Team. „Das Jahr war Euer Jahr – und nächstes Jahr wird auch meins.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Norris hat McLaren mit seinem Sieg beim Saisonfinale der Formel 1 zum Konstrukteurs-Weltmeister gemacht. Zum ersten Mal seit 1998. Damals kämpfte noch Mika Häkkinen gegen Michael Schumacher.

Das zeigt, welche Durststrecke das britische Traditionsteam, in dem einst Legenden wie Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda oder James Hunt zu Siegen und Titeln rasten, hinter sich hat.

Und auch am Sonntag in Abu Dhabi sollten die Männer und Frauen rund um Geschäftsführer Zak Brown und Teamchef Andrea Stella erst mal zittern. Denn ausgerechnet Weltmeister Max Verstappen drehte den zweiten Papaya-Renner von Oscar Piastri gleich am Start um die eigene Achse. Punkte für den zweiten McLaren waren plötzlich außer Reichweite.

{ "placeholderType": "MREC" }

Formel 1: McLaren muss lange um WM-Titel zittern

„Das waren die schlimmsten zwei Stunden meines Lebens“, konstatierte Zak Brown deshalb hinterher bei Sky: „Es zeigt einfach, wie schnell sich die Dinge in der Formel 1 ändern können. Hätten wir nur ein kleines Problem mit Lando gehabt, wäre es Game Over gewesen. Das war ein echter Thriller und 58 Runden des Terrors.“

Immerhin: Am Ende stand das Happy End, das in der Verpflichtung des deutschen Teamchefs Andreas Seidl im Jahr 2019 seinen Anfang nahm. Seidl verließ McLaren zwar Ende 2022 in Richtung Audi, doch das letzte fehlende Puzzleteil, ein neuer Windkanal, wurde zu diesem Jahr in Betrieb genommen.

Das Ergebnis: fünf Siege und der insgesamt neunten WM-Titel bei den Konstrukteuren. Wie Seidl es immer prophezeit hatte.

Norris Favorit auf den WM-Titel im nächsten Jahr?

Und nun? McLaren und Lando Norris wollen mehr. „Norris ist unglaublich gefahren und für mich der Favorit auf den Fahrertitel im nächsten Jahr“, legt sich deshalb auch Sky-Experte Nico Rosberg fest. „Letztes Jahr in Miami waren sie so weit hinten und sie haben sich so stark gesteigert. Sie sind jetzt das beste Team und holen aus allem das Maximum raus. Es ist phänomenal und sehr verdient. Diese Emotionen geben unglaubliche Power.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Während Red Bulls Trend nach unten zeigt, befindet sich McLaren auf dem aufsteigenden Ast. Und dann diese Warnung von Norris: „Er hat gesagt, nächstes Jahr ist sein Jahr“, ist auch Rosberg aufgefallen: „Das ist eine Ansage.“

Um Verstappen, Lewis Hamilton und Charles Leclerc im Ferrari oder George Russell im Mercedes wirklich Paroli bieten zu können, müsse der Brite aber noch ein paar Schwächen ausmerzen.

Rosberg dazu: „Er muss noch ein bisschen an seinen Fehlern arbeiten, denn der Speed ist da. Der ist phänomenal, das hat man heute wieder gesehen, aber der ein oder andere Fehler ist zu viel, wenn man einen Verstappen über eine Saison schlagen will. Außerdem muss er an seinen Zweikämpfen arbeiten. Die muss er gegen Max endlich auch mal gewinnen. Ich traue es ihm aber zu.“

Norris wirkt immer souveräner

Allein: Dass sich Norris über die Saison im besten Auto im Feld gesteigert hat, zeigt auch seine souveräne Fahrt in Abu Dhabi. „Der Start-Ziel-Sieg von Lando Norris war wirklich super, mit dem Druck muss man erst mal klarkommen“, betonte Ralf Schumacher.

Der sechsmalige GP-Sieger lobt auch die schnelle Anpassung McLarens an die neue Situation: „Speziell in diesem Jahr musste man auf die Schnelle lernen, dass man auf einmal gewinnen kann. Wie man das macht, wie man Strategien richtig deutet und wie man vor allem zwei Fahrer unter einen Hut bringt.“

Noch haben die neuen Konstrukteurs-Champions dabei Fehler gemacht – auch, weil sie sich zu spät auf Norris als WM-Kandidaten festgelegt haben. 2025 werden sie umso stärker antreten. Doch die Konkurrenz bleibt hoch. Mit Ferrari, Mercedes und der Kombination aus Red Bull und Verstappen haben gleich vier Teams realistische Siegchancen.

{ "placeholderType": "MREC" }