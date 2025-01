Formel 1: Ralf Schumacher zeigt sich erstmals mit Partner im TV

Im Sommer 2024 gab Ralf Schumacher sein Coming-out, zu Jahresbeginn wagt er sich mit Partner Étienne ins Rampenlicht und tritt in einer TV-Show gegen einen Elfjährigen an.

Nach seinem Coming-out im Sommer 2024 war der 49-Jährige erstmals in einer Fernsehshow mit seinem Freund zu sehen. Schumacher und Bousquet-Cassagne duellierten sich am Samstagabend in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ mit den elfjährigen Laurin aus Wien.