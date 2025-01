Formel 1: Red-Bull-Verbleib? Verstappen nennt klare Bedingung

Mittlerweile spielen solche Gedanken für Verstappen auch offenbar keine große Rolle mehr. „Ich bin zufrieden, wo ich bin“, stellte der Niederländer im Gespräch mit dem Blick klar, fügte aber auch an: Sein Verbleib bei Red Bull hänge nicht nur von einem konkurrenzfähigen Auto ab. „Eine Bedingung von mir ist immer die gleiche: Mein Entdecker und Förderer Helmut (Marko; Anm. d. Red. ) muss bleiben“, so Verstappen.

Verstappen hoffnungsvoll ins neue Jahr

Ab Mitte der vergangenen Saison hatte die Konkurrenz plötzlich das bessere Material. Während Verstappen sieben der ersten zehn Rennen gewann, kamen in der zweiten Jahreshälfte nur noch zwei weitere Siege hinzu. Das Schlimmste für ihn sei gewesen, „dass wir nicht verstanden haben, was da schiefläuft“, erinnerte sich Verstappen an die schwierige Phase, in der sein Bolide nicht mehr wie gewünscht lief.