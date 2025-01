Formel 1: Warum er nie für ein Topteam fuhr

Nico Hülkenberg hat es nie zu einem Top-Team geschafft – trotz seines Talents. Der F1-Pilot erklärt, warum der Schritt nie zustande kam und was er daraus gelernt hat.

Nico Hülkenberg hat in den letzten zwei Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er nach seiner dreijährigen Pause nichts von seiner Klasse eingebüßt hat. Am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi reflektierte der deutsche Formel-1-Pilot über seine Zeit bei Haas und den bevorstehenden Wechsel zu Sauber.