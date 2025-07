Formel 1: Das ist der Red-Bull-Plan mit Vettel

Nach der Trennung von Christian Horner kochen die Gerüchte um Sebastian Vettel bei Red Bull wieder hoch – was wirklich dran ist. Eine Rolle könnte der Ex-Weltmeister künftig übernehmen.

Der Paukenschlag bei Red Bull hat die Formel-1 -Welt erschüttert: Nach fast 20 Jahren an der Spitze muss Teamchef Christian Horner seinen Posten räumen . Grund: das sportliche Tief, interne Machtkämpfe und das schwelende Misstrauen nach den Skandal-Vorwürfen der vergangenen Monate.

Das Team wird nun neu geordnet – mit CEO Laurent Mekies an der Spitze. Kaum war die Nachricht raus, brodelt auch schon die Gerüchteküche: Holt Red Bull jetzt Sebastian Vettel zurück?

Marko: Vettel „momentan kein Thema“

Seit Monaten geistert der Name des viermaligen Weltmeisters immer wieder durch die F1-Szene. Vettel als Nachfolger von Chefberater Helmut Marko, der mit 82 sein Karriereende ins Visier nimmt, oder als prominente Führungsfigur im Team – ein Gedanke, der viele Fans begeistert.

Doch SPORT1 weiß: Vettel spielt in den Planungen von Red Bull – zumindest aktuell – keine Rolle. Und: Ein Fulltime-Job, wie Marko ihn ausübt, kommt auch für den 38-Jährigen derzeit nicht infrage.

Bereits beim Heimrennen in Spielberg schob Marko den Spekulationen einen Riegel vor. „Momentan ist das kein Thema“, sagte er zu SPORT1 und ergänzte: „Es gibt viele Namen, aber keine konkreten Gespräche.“

Vettel mit Red Bull in Kontakt

Auch Vettel selbst gab sich zuletzt zurückhaltend. Im ORF-Podcast „Sport am Sonntag“ verriet der Heppenheimer, dass er mit Marko „nach wie vor in Kontakt“ sei und „ein offenes Ohr“ habe – räumte aber ein: „Die Gespräche sind noch nicht so intensiv.“