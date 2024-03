Brisante Wechsel in der MotoGP? Auch Márquez vor ungewisser Zukunft

Das Team, das Paolo Campinoti gehört, hat in den letzten Jahren die beiden offiziellen Desmosedici-Motorräder erhalten, die außerhalb der Box des offiziellen Teams, dem Lenovo Ducati, auf der Startaufstellung stehen. Dies sollte auch im nächsten Jahr so sein, da das Team diesen Vorteil vertraglich gesichert hat. Aber natürlich ist alles verhandelbar.

Veränderungen im Ducati-Team

Die Borgo Panigale-Fabrik kündigte letzte Woche die Beförderung von Fermín Aldeguer samt speziellem Vertrag an, bei dem er im ersten Jahr die Desmosedici des Vorjahres und in den folgenden Jahren die des laufenden Jahres erhalten wird.

Jorge Martín äußerte sich am Donnerstag in Portimao sehr sicher, dass er seine Beziehung zum Prima Pramac am Ende der Saison beenden wird. Er sucht nach einem Platz im offiziellen Ducati-Team und sollte dies nicht möglich sein, hätte er kein Problem damit, das Team zu wechseln. Er ist sich sicher, dass Aldeguer seinen Platz einnehmen wird.

Mögliche Veränderungen in der Startaufstellung

Sollte dies geschehen, hätten Campinoti und sein Team, das von Gino Borsoi geleitet wird, die Möglichkeit, Aldeguer auf eine Desmosedici von 2025 zu setzen oder eine Maschine des laufenden Jahres und eine des Vorjahres in der Box zu haben. Dies würde Ducati die Möglichkeit geben, ein weiteres offizielles Motorrad in einem anderen Satellitenteam, zum Beispiel dem Gresini Racing der Márquez-Brüder, unterzubringen, wie es aus Italien gemunkelt wird.

Es bleibt abzuwarten, was in dieser Mini-Weltmeisterschaft mit sieben Rennen bis Mugello passiert, die in hohem Maße bestimmen wird, wie die Startaufstellung für das nächste Jahr aussieht. In dieser Hinsicht halten Campinoti und sein Prima Pramac die Schlüssel in der Hand.