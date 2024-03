MotoGP Portugal: Marc Márquez dominiert trotz schwieriger Streckenbedingungen

Der MotoGP Grand Prix von Portugal hat mit Marc Márquez an der Spitze der Zeittabelle begonnen. Dies ist das zweite Mal, dass er sich mit der Ducati an die Spitze setzt, nachdem er dies bereits in der Session in Katar bei nasser Fahrbahn getan hatte. Die FP1-Session in Portimao ist sein erstes Führungsergebnis auf trockener Strecke, allerdings mit einigen Vorbehalten, da die Session aufgrund der Streckenbedingungen etwas abgeschwächt war.

Schwierige Streckenbedingungen nach Regen und Sandsturm

Am Vorabend hatte Regen mit Sand die Strecke fast unpassierbar gemacht, was zur Absage der Moto3-Session führte. Die Bedingungen waren für Moto2 schwierig und für MotoGP etwas besser, aber die Zeiten waren noch langsam. Márquez‘ Zeit von 1:40.484, die ihm den besten Rundenrekord für das Gresini Racing Team einbrachte, liegt noch drei Sekunden hinter der Zeit, die er in der letzten Saison auf dieser Strecke für die Pole Position aufgestellt hatte Wie man sieht, war die Strecke schwierig, aber schwierig für alle. Es ist besser, mit einem moralischen Vorsprung zu beginnen, als mit Stürzen oder von hinten.

Dieses erste freie Training zählt nicht für den direkten Zugang zur Q2. Dies wird mit der Nachmittagssession geschehen, aber dennoch muss man den ersten zehn Fahrern den gebührenden Respekt zollen. Hinter Márquez, der einen Vorsprung von 0,165 Sekunden auf Maverick hatte, schlossen Binder, Miller, Morbidelli, Martín, Rins, Oliveira, Álex Márquez und Mir die Top 10 ab. Weiter hinten lagen Quartararo auf Platz 11, Bagnaia auf Platz 13, Augusto Fernández auf Platz 14, Acosta auf Platz 15, Raúl Fernández auf Platz 17 und Aleix auf Platz 20.

Spektakulärer "Flug" von Jack Miller

Besonders hervorzuheben ist das denkwürdige Bild, das Jack Miller bei seiner Rückkehr in die Boxen hinterließ, nachdem er die Starts getestet hatte. Er vollführte einen spektakulären „Flug“ mit beiden Rädern seiner KTM in der Luft am Anfang der Portimao-Rutsche. Ein Motocross-Manöver mit einer MotoGP-Maschine. Kein Wunder, dass der Fernsehsender den Hashtag #AIRTIME einblendete und der Australier in der Box vor Lachen fast zusammenbrach, als er die Wiederholung sah

