Olympia 2021: Deutsche Medaillen-Hoffnungen mit Zverev, Vetter, Mihambo, DHB-Team

Timo Boll und Co. haben bei der Tischtennis-EM in Warschau durch ein Rekordergebnis weniger als vier Wochen vor Olympia für chinesische Verhältnisse in Europa gesorgt. Nach einer Medaillenflut mit zuvor unerreichten vier Titeln und dreimal Silber reist das Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) mit dem nunmehr achtmaligen EM-Champion Boll als Leitwolf geradezu in „Goldgräberstimmung“ zu den Sommerspielen nach Tokio.