Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland vs. USA im LIVETICKER

Das DEB-Team spielt am Sonntag, den 13. Februar, um 14.10 Uhr deutscher Zeit im Nationalen Hallenstadion in Peking gegen die USA. Derzeit führt das nordamerikanische Team die Tabelle der deutschen Gruppe an. Am Ende qualifiziert sich der Gruppensieger und der beste Gruppenzweite direkt für das Olympia-Viertelfinale. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)