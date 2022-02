Maier überrascht: „Gespannt, was nun passiert“

Skicrosserin Daniela Maier hat überrascht auf die Aberkennung ihrer in Peking gewonnenen Bronzemedaille reagiert. Sie sei außerdem „gespannt, was nach dem stattgegebenen Einspruch nun passiert“, wird die 25-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) zitiert: „Ich erlebe so eine Situation zum ersten Mal und werde jetzt zusammen mit dem DSV und dem DOSB alle juristischen Mittel prüfen.“