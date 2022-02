Milliardengrab für deutschen Gold-Boom? Streckenplaner kontert

Schwab: Die Bahn habe ich ja im Auftrag des Internationalen Bobverbands nur mitgestaltet und bin nicht alleiniger Architekt, wir beraten aber die Architekten. Wir haben geschaut, dass die Planungen bei der Baumaßnahme von der Sicherheit und der Schwierigkeit passt. Das ist schwer am Papier und PC zu beurteilen, aber wir versuchen uns da einzubringen. Der Designer gibt uns meistens für die Kurven und Streckenabschnitte Möglichkeiten vor - in leicht, mittel und schwer. Wir schauen dann nach Gefühl, dass nach zwei schweren Hämmern etwas kommt, wo man etwas durchatmen kann. Die Bahn sieht ja aus wie ein Drache. Der wahre Drache sitzt aber in Kurve 13, scherzen wir oft. Es ist ein interessanter Teil, den es so auf der Welt noch nicht gibt. Wir sind zudem dafür verantwortlich, dass erhöhte Banden gebaut werden an den Stellen, wo man aus der Bahn geworfen werden könnte. An der letzten Olympiabahn haben wir noch sehr viel nachgebessert. In Peking waren wir sehr vorsichtig und haben es schon gut getroffen von vorne herein.