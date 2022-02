Olympia heute live: Zweierbob und Ski alpin im TV, Stream, Ticker

Den Freitag schloss Team D als Zweiter im Medaillenspielgel ab. Spitzenreiter Norwegen liegt wohl uneinholbar vorne, aber am Samstag steht unter anderem noch einmal eine deutsche Paradedisziplin an. Im Zweierbob peilen Laura Nolte und Mariama Jamanka einen historischen Doppelsieg an. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)