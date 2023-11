Olympia in Deutschland? IOC-Boss Bach dämpft Ambitionen

An Interessenten für die Sommerspiele 2036, mit denen auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) liebäugelt, mangelt es dem Internationalen Olympischen Komitee ohnehin nicht. "Eine gesunde zweistellige Anzahl an Interessenten" gibt es laut Bach, 13 Jahre vor der Eröffnungsfeier sei die Ringe-Organisation "nie in einer so guten Lage" gewesen. Als großer Favorit darf Indien gelten, das bei der IOC-Vollversammlung im Oktober in Mumbai mit Verve seinen Hut in den Ring warf. Laut Bach stünden auch für 2040 schon "einige" Interessenten bereit.