Fake-Anrufe aus Afrika: IOC meldet russische Kampagne

Das IOC sieht sich nach eigenen Angaben einer verstärkten "Desinformations- und Diffamierungs-Kampagne" aus Russland ausgesetzt. Wie das IOC am Donnerstag mitteilte, seien Fake-Anrufe eingegangen, die aus Russland stammen sollen.

In einer Mitteilung am Dienstag hatte das IOC den Plan Russlands, im September "Freundschaftsspiele" auszurichten, "einen zynischen Versuch, den Sport zu politisieren" genannt. Das IOC forderte alle von Moskau eingeladenen Nationen auf, die Teilnahme an den Konkurrenz-Wettkämpfen und jegliche Form der Unterstützung abzulehnen.