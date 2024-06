Olympia: Schockdiagnose um Volleyball-Nationalspieler

Der Olympia-Traum ist für Erik Röhrs geplatzt! Wie der Volleyball-Nationalspieler auf Instagram mitgeteilt hat, leidet er seit Wochen unter einer seltenen Krankheit. Diese hindert ihn daran, an den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli - 11. August) teilzunehmen.

Auf der Social-Media-Plattform schrieb der 23-Jährige: „Ich habe das Thoracic-Outlet-Syndrom (TOS). Besser gesagt, das Arterielle TOS, was nur bei 1% aller TOS Fälle auftritt.“ Röhrs erklärte in der Folge, was es genau ist: „Dabei wird bei der Engstelle zwischen Schlüsselbein und der ersten Rippe meine Arterie, die sog. A. Subclavia immer wieder komplett gequetscht und der Blutfluss verhindert.“

„Trotzdem ist es einfach nur Schei...“

Wie der Volleyballer ergänzte, habe sich eine Ektasie, die Vorstufe eines Aneurysmas, gebildet. Von der aus seien kleine Embolien in seine Hand- und Fingeraterien geschossen, so Röhrs. „Meine Hand wurde schlecht durchblutet und ich habe vor allem im Training mit kalten, weißen und tauben Fingern zu kämpfen gehabt“, berichtete der 23-Jährige.

In der vergangenen Woche musste sich der ehemalige Spieler der SVG Lüneburg „einer relativ großen“ Operation an der Engstelle unterziehen. Sie ist laut Röhrs super verlaufen. „Trotzdem ist es einfach nur Schei..., dass es ausgerechnet diesen Sommer passiert, zwei Monate vor den Olympischen Spielen, wo ich mir nach der Saison in Lüneburg schon Chancen ausgerechnet habe, dabei zu sein“, gab der 23-Jährige einen Einblick in seine Emotionswelt.