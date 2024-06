Steve Kerr schwärmt vor Olympia von Deutschland: "Einer der Favoriten auf die Gold-Medaille"

Kerr hat die Niederlage gegen Deutschland nicht vergessen

Die schmerzhafte Niederlage im WM-Halbfinale gegen das deutsche Team um Anführer Dennis Schröder hat Kerr noch nicht vergessen. „Sie waren (für uns) letztes Jahr sehr hart zu bespielen“, erinnerte sich Kerr. „Man hat ihre tolle Verbindung auf dem Platz gesehen. Sie haben harte Defense gespielt und hatten eine gute Raumverteilung mit starken Schützen und haben in den Philippinen einen guten Groove gefunden.“ Bei den Olympischen Spielen könnten Deutschland (Gruppe B) und die USA (Gruppe C) in der K.o.-Runde aufeinandertreffen.

Seit und bestimmt auch mit Sicherheit durch die Niederlage gegen Deutschland hat sich bei Team USA einiges geändert. Aus dem Olympia-Aufgebot standen nur Anthony Edwards und Tyrese Haliburton gegen Deutschland auf der Platte, damals waren die Superstars zu Hause geblieben. Nun kehren in LeBron James, Stephen Curry und Co. die großen Namen für Olympia zurück und stellen das Trainerteam um Kerr, Erik Spoelstra, Tyronn Lue und Mark Few für ebenso große Aufgaben. „Ich glaube, alle zwölf Spieler aus dieser Mannschaft werden am Ende ihrer Karriere in die Hall of Fame kommen, wie soll man da also fünf für die Start-Formation auswählen?“, scherzte Kerr, der das bei den kommenden Testspielen und Trainingseinheiten erst noch selbst herausfinden will.