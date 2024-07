Olympia 2024: Triathlon-Star mit Ekel-Geständnis wegen Darm-Bakterien in Seine

Ein US-Olympionike nennt wenig appetitliche Details seiner Vorbereitung auf den Triathlon-Wettbewerb - wegen der Bakterien-Belastung in der Seine.

Diese Aussagen klingen wenig appetitlich: Der US-amerikanische Triathlet Seth Rider hat sich eigenen Angaben zufolge bewusst Darm-Bakterien ausgesetzt - in der Hoffnung, sich dadurch körperlich abzuhärten und besser auf seinen Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris vorzubereiten.

„Ich wollte meine E.coli-Schwelle erhöhen, also habe ich mich im Alltag ein wenig E.coli ausgesetzt“, wird der 27-Jährige in mehreren US-Medien zitiert. Escherichia coli – auch Kolibakterien genannt - kommen normalerweise im menschlichen und tierischen Darm vor und sind in erhöhter Konzentration oftmals Auslöser für typische Magen-Darm-Erkrankung wie Durchfall, Bauchschmerzen und Unwohlsein.