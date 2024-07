Der Neue des FC Bayern ist da - und bald schon wieder weg

Michael Olise wechselt nach seinem am Sonntag bestandenen Medizincheck zum FC Bayern. Nur zwei Tage später wird der Franzose allerdings wohl schon wieder abreisen - und wochenlang in der Vorbereitung fehlen.

Michael Olise wechselt nach seinem am Sonntag bestandenen Medizincheck zum FC Bayern. Nur zwei Tage später wird der Franzose allerdings wohl schon wieder abreisen - und wochenlang in der Vorbereitung fehlen.

Er ist Bayerns Neuer: Michael Olise. So schnell er aber am Sonntag an die Säbener Straße gekommen war, so schnell soll der 22-jährige Franzose schon wieder weg sein.