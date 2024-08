Olympia 2024: DLV reagiert deutlich auf Staffel-Zoff

Nach dem Ausscheiden der 4x400m-Mixed-Staffel entbrannte ein öffentlicher Streit innerhalb des DLV-Teams und in sozialen Medien hagelte es viel Hass. Nun äußert sich der DLV mit deutlichen Worten.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat sich in einem neuen Statement klar gegen die Hasskommentare ausgesprochen, die nach dem Ausscheiden der deutschen Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter bei den Olympischen Spielen in Paris in den sozialen Medien aufgetaucht sind.