Olympia 2024: Skurril! Olympiasieger schläft neben Parkbank

Die Beschwerden über das Olympische Dorf in Paris reißen nicht ab - und haben jetzt zu einer skurrilen Maßnahme des Schwimm-Olympiasiegers Thomas Ceccon geführt.

Der Italiener, der in der französischen Hauptstadt über die 100 Meter Rücken Gold gewann , wurde dabei aufgenommen, wie er sich im Park des Olympischen Dorfes mit einem Handtuch neben eine Parkbank auf den Boden legte, um dort ein wenig zu schlafen.

Aufgenommen hatte das Video der saudische Ruderer Husein Alireza, der es in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Danach ging das Bild des schlafenden Ceccon in den sozialen Medien viral.

Olympiasieger hadert mit Olympischem Dorf

Hintergrund der Maßnahme des Italieners war dabei offenbar, dass er mit den Zimmern im Olympischen Dorf hadert. „Im Dorf gibt es keine Klimaanlage, es ist heiß, das Essen ist schlecht“, wird Ceccon bei der britischen The Sun zitiert.

Weiter polterte er: „Viele Sportler ziehen aus diesem Grund um: Es ist kein Alibi oder eine Ausrede, es ist die Realität dessen, was vielleicht nicht jeder weiß.“

Nachdem der 23-Jährige den Einzug in das 200-m-Rücken-Finale verpasst hatte, hatte er die dürftige Schlafsituation als einen der Gründe für sein Ausscheiden ausgemacht: „Ich bin enttäuscht, dass ich es nicht ins Finale geschafft habe, aber ich war zu müde. Es ist schwer, nachts und nachmittags zu schlafen. Normalerweise schlafe ich zu Hause immer nachmittags: Hier habe ich wirklich Probleme mit der Hitze und dem Lärm.“

Auch Biles und Gauff mit Kritik

Seit Beginn der Spiele gibt es bereits Proteste von Athletinnen und Athleten über die Zustände im Olympischen Dorf. Ungemütliche Betten aus Karton, lange Warteschlangen in der Kantine, schlechtes Essen, fehlende Klimaanlagen, Ruhestörungen und unzureichende Privatsphäre sind nur einige der Kritikpunkte.

So hatte sich etwa auch die amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff in einem TikTok-Video mit Humor darüber beschwert, dass sich zehn Frauen zwei Badezimmer teilen müssten, was zeitweise offenbar zu Chaos führte.