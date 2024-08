Olympia-Held: "Du hast meine Karriere beendet!"

SPORT1 21.08.2024 • 19:16 Uhr Handball-Legende Nikola Karabatic beendete nach den Olympischen Spielen in Paris seine Karriere. Gegen Deutschland absolvierte der Franzose sein letztes Spiel. Olympia-Held Renars Uscins enthüllt diesbezüglich eine Anekdote.

Die deutschen Handballer haben bei den Olympischen Spielen in Paris sensationell die Silbermedaille gewonnen. Auf dem Weg ins Finale schaltete das Team von Trainer Alfred Gislason unter anderem Gastgeber Frankreich aus. Olympia-Held Renars Uscins berichtete nun in einem Interview, was sich nach dem Weiterkommen abspielte.

Dieses war nämlich gleichbedeutend mit dem letzten Spiel von Handball-Legende Nikola Karabatic. Bereits vor Olympia kündigte der 40-Jährige an, dass es sein letztes Turnier sein werde und er danach seine Schuhe an den Nagel hänge.

Karabatic für deutschen Helden ein Vorbild

Die Partie gegen Deutschland spitzte sich in der Endphase zu und bekam eine sensationelle Wendung, als die Deutschen angeführt von Uscins in den übrigens sechs Sekunden der regulären Spielzeit zwei Tore warfen und dadurch in die Verlängerung kamen. In dieser warf der Rückraumspieler die Deutschen zum Sieg.

Im Gespräch mit Bild erzählte der 22-Jährige, dass Karabatic in seiner Kindheit sein Vorbild war: „Als ich noch in der Jugend spielte, war er mit die größte Legende für mich, den Dänen Mikkel Hansen zähle ich auch dazu. Aber sicherlich vor allem Karabatic.“

Olympia: Handball-Legende reagiert trocken auf Uscins

Uscins berichtete, dass er nach dem Spiel gegen die Franzosen versucht habe, noch mit Karabatic zu reden: „Ich bin zu ihm gegangen, habe es noch geschafft, ihn in der Media Zone abzufangen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn über die Jahre immer verfolgt habe und darauf stolz bin, nochmal gegen ihn gespielt zu haben.“

Der Deutsche ging davon aus, dass sich der 40-Jährige über seine Worte gefreut habe. „Obwohl er mit trockenem Humor und einem Lächeln sagte: ‚Du hast gerade meine Karriere beendet!‘“, verriet Uscins.

Like von Hummels, Korb von US-Superstar

Darüber hinaus schilderte er, wie die generellen Reaktionen auf seine sensationelle Performance im Viertelfinale waren. Dabei berichtete er: „Ich hatte sehr viele Nachrichten, eine genaue Zahl kann ich gar nicht mehr sagen. Natürlich haben viele Freunde geschrieben, auch ein paar Handball-Legenden wie Stefan Kretzschmar zum Beispiel. Und Mats Hummels hinterließ ein Like bei Instagram, davon erzähle ich auch allen ganz stolz.“