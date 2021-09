Ex-Speerwerfer Mathias Mester über Paralympics, Mats Hummels und seine Karriere

Mester: 2005 habe ich mit dem Sport angefangen, 2006 dann mit dem Leistungssport. Da wurde ich zum ersten Mal Weltmeister. In diesem Jahr wurde ich nochmal Europameister. Insgesamt habe ich sieben Weltmeister- und vier Europameister-Titel gewonnen, habe Silber bei den Paralympics gewonnen und mehrere Weltrekorde aufgestellt. Und aktuell halte ich noch den Europa-Rekord im Speerwurf. Also Mats, zieh’ dich warm an. Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Mit einem weinenden, denn wenn du einmal bei den Paralympics dabei warst, willst du immer wieder da hin. Wir standen in Peking vor 91.000 Menschen, in London vor 80.000. Da kamen große Gefühle hoch. Aber irgendwann musste Schluss sein. Und mit Gold konnte ich zufrieden abtreten. Mit dem lachenden Auge schaue ich auf das, was jetzt auf mich wartet. (PARALYMPICS: Das sind die deutschen Fahnenträger)