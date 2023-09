Radsport: "Du bist nicht allein!" Emotionaler Abschied nach Herz-Drama

Nathan Van Hooydoncks frühes Karriereende nach einem fast tödlichen Herz-Drama bewegt die Radwelt . „Ein großartiger Freund, loyaler Teamkollege, toller Radfahrer!“ So beschreibt das Team Jumbo-Visma den 27-Jährigen auf Instagram.

Noch weiter geht Jonas Vingegaard. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger bezeichnet ihn auf Instagram als seinen „lieben Freund und Bodyguard“. Erst im Sommer hatte der 27-Jährige maßgeblichen Anteil am zweiten Triumph des Dänen bei der großen Frankreich-Rundfahrt.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

In Zukunft muss Vingegaard ohne seinen Edelhelfer auskommen. „Ich werde es vermissen, dich im Feld an meiner Seite zu haben“, schrieb der 26-Jährige, fügte aber auch hinzu: „Vor allem bin ich aber froh, dass du dein Leben mit deiner Frau und dem Baby weiterleben kannst.“

Schwangere Ehefrau erlebte Herzstillstand hautnah mit

Auch der italienische Ex-Radprofi Sonny Colbrelli, der ebenfalls wegen Herzproblemen seine Karriere beenden musste, meldete sich und fand emotionale Worte für Van Hooydonck. „Ich weiß, was dir durch den Kopf. Ich weiß, was du fühlst und kenne den Schmerz“, schrieb er seinem Leidensgefährten: „Ich kenne deine einzige Frage: Warum ich?“

Emotionale Botschaft: „Du bist nicht allein“

Doch in dieser Situation müsse er sich auf das Wichtigste konzentrieren: das Weiterleben. „Ich möchte dir sagen, dass du nicht allein bist und nie allein sein wirst“, gab er ihm noch mit auf den Weg.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Teamkollegen leiden mit Van Hooydonck

Schockiert zeigte sich auch Van Hooydoncks Landsmann und Jumbo-Visma-Kollege Wout van Aert. „Das ist eine sehr traurige Nachricht“, erklärte er am Rande der Zeitfahr-EM in den Niederlanden: „Ich bin froh und dankbar, dass Nathan noch hier ist, aber es ist schwer für mich. Ich verliere meinen besten Teamkollegen und einen meiner besten Freunde. Er hat so viel durchmachen müssen, es ist ungerecht.“