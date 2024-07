"Er bezahlt den Preis für den Krieg": Pogacar-Attacke mit Vorgeschichte

Der Mann in Gelb, Tadej Pogacar, richtet sich als neuer Dominator des Radsports ein und beginnt gleichsam mit der Begleichung alter Rechnungen. Den Preis dafür bezahlte am Freitag ein Vingegaard-Kollege.

Jorgenson, der keinesfalls eine Bedrohung in der Gesamtwertung darstellte, wurde zwei Kilometer vor dem Ziel von Pogacar geschluckt, der ohne auch nur mit der Wimper zu zucken an ihm vorbeirauschte, wodurch er am Ende als Solist triumphieren konnte. Eine wahre Demonstration von Pogacars Können, der Giro-Sieger zeigte seine Fähigkeit zur Revanche.